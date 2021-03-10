روسيا: اتفقنا مع السعودية على تسوية ​القضية الفلسطينية​ وفق المقررات الأممية

أكد وزير الخارجة الروسي ​سيرجي لافروف،​ أن علاقة بلاده مع ​السعودية​ لها طابع ودي ومتجدد في كافة المجالات، مضيفًا: «نحن نحتفظ بديناميكية تجارية معها رغم جائحة ​كورونا​».وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ​نظيره السعودي، إلى أنهم يناقشون مع السعودية فرصا جديدة للاستثمار في الكثير من المجالات، موضحا أنهم لديهم رؤية مشتركة مع السعودية فيما يتعلق ب​الطاقة النظيفة​ وأوبك+.وتابع لافروف: اتفقنا مع الجانب السعودي على تسوية ​القضية الفلسطينية​ وفق المقررات الأممية».وأكد لافروف أنهم يدعمون المبادرة العربية للسلام التي طرحتها السعودية بشأن القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنهم سيواصلون التعاون مع السعودية في أسواق الطاقة العالمية، وسننسق لمنع حدوث أي أضرار في ​الاقتصاد العالمي​ للطاقة.ورحب لافروف بعودة العلاقات إلى طبيعتها بين ​دول مجلس التعاون​ الخليجي، مشددا على أنه للسوريين الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم، قائلا "نحن نبذل جهودا للإسراع بالتسوية السياسية هناك".ودعا لافروف إلى الحوار فيما يتعلق بالأزمة القائمة في ​اليمن​، مؤكدا دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى البلاد.