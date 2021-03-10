ما زالت عمليات البحث مستمرة حول موقع تسجيل احلال السيارات الملاكي 2021، خلال هذه الفترة منذ اطلاق المبادرة خلال الفترة السابقة، فقد شهدت إقبالا كبيرًا من جانب المواطنين، ومن المقرر أن تعمل تلك السيارات بالغاز الطبيعي، والتي قامت بتلك المبادرة وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارتي البترول والمالية، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، وبأسعار تناسب جميع فئات الشعب.





وترتكز مبادرة إحلال سيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص على محورين رئيسين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج "بنزين وغاز"، وأما المحور الثانى يشتمل على التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.





وتستهدف مبادرة إحلال السيارات، جميع أنواع السيارات "ملاكي، ميكروباس، أجرة" التى مر علي تشغيلها وتصنيعها أكثر من 20 عامًا، وكذلك السيارات الحديثة بالنسبة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لما يعود ذلك على المواطن بالنفع والتوفير أثناء تموين سياراته بالغاز بدلًا من البنزين لأكثر من 50%.

موقع تسجيل احلال السيارات الملاكي 2021

ويمكن للمواطنين الستجيل في المبادرة من خلال الرابط التالي: www.gogreenmasr.com/ar ، وعقب الدخول على الموقع يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة من خلال أيقونة طلب إحلال مركبة ويتم ادخال الرقم القومي، وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إذا كانت هذه المرة الأولى التى يدخل من خلالها على الموقع.





شروط تمويل السيارات الملاكي لعملية الإحلال

حددت وزارة الصناعة، عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في المواطن الذي يريد إحلال وتبديل سيارته، والتي جاءت كالتالي:- أن لا يقل سن المتقدم لطلب التحويل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية، ومن بين الشروط أن يتعهد المتقدم بالالتزام بسداد المبلغ المستحق على السيارة وإثبات قدرته المالية على السداد من خلال بيان بمفردات المرتب أو سندات ملكية، أو وديعة، على أن تكون فترة السماح 3 أشهر وكذلك فترة سداد القسط تصل إلى 120 شهرًا.

الأوراق المطلوبة في مبادرة إحلال السيارات

وبعد معرفة موقع تسجيل احلال السيارات الملاكي 2021، ينبغي على المتقدم في المبادرة تقديم المستندات الآتية: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للممستفيد والضامن، إضافة إلى- إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي أو ما يثبت محل إقامته هو والضامن بحيث تكون العقود أو تلك الايصالات لم يمر عليها 3 أشهر، ورخصة سارية للسيارة القديمة المراد إحلالها.



