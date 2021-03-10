ضحايا «توربيني الساحل»: اغتصبنا وأخذ أموالنا وأجبرنا على التسول

تستكمل "الدستور" نشر علي الأوراق الكاملة في اتهام " إ. ص" في القضية المعروفة إعلاميا بـ "توربيني الساحل" بهتك عرض واغتصاب الأطفال.وقالت" د. م" 14 سنة، منادي سيارات، أن المتهم وآخر مجهول حصلا منها على مبالغ مالية نظير السماح لها بالتواجد بميدان الخلفاوي للعمل في مجال تنظيف السيارات، وأضافت أنها حال تواجدها بميدان أبو وافية دائرة قسم الساحل قاما بمواقعتها بغير رضائها مهددين إياها باستخدام سلاح أبيض "كتر"، وعقب ارتكابهما تلك الواقعة قامت بمغادرة المكان وتوجهت لميدان المؤسسة بدائرة قسم شبرا الخيمة إلا أنها فوجئت بقيام المتهم بالحضور إليها واصطحابها عنوة إلى مكان مكوثها بميدان الخلفاوي دائرة قسم الساحل لاستغلالها جنسيا.فيما قال المجني علية الثاني"أ. م" 14 سنة، منادي سيارات، أن المتهم وآخر مجهول قاما باصطحابه من منطقة المؤسسة إلى ميدان الخلفاوي وتوفير مكان لإيوائه واجباره على العمل في مجال التسول وتنظيف السيارات مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منه.كما اقر المجني علية الثالث "م. ح " 14 سنة، منادي سيارات، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "سوط" واستولى منه على مبلغ مالي قدره 10 جنيهات واصطحابه عنوة الى ميدان الخلفاوي، مضيفا أنه في إحدى المرات حاول تجريده من ملابسه للتعدي عليه جنسيا إلا أنه تمكن من الفرار.فيما كشف المجني عليه" س. ن " 16 سنة، منادي سيارات، ليس له محل إقامة ويحمل صورة قيد ميلاد ثابت بها رقم قومي، قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "سوط" واصطحابه عنوة من ميدان المؤسسية إلى ميدان الخلفاوي واجباره على العمل في مجال التسول وتنظيف السيارات، مضيفا بقيام المتهم بالاعتداء عليه جنسيا بوضع عضوه الذكري بين فخذيه، وحينما حاول المقاومة سدد له ضربات متتالية افقدته القدرة على المقاومة.وواضح المجني عليه "م. م " 14 سنة، منادي سيارات، ليس له محل إقامة، قيام المتهم وآخر مجهول بإشهار سلاح أبيض "كتر" في وجهه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، كما أقر المجني عليه السادس "ص. س " 17 سنة، منادي سيارات، ليس له محل إقامة، بقيام المتهم بإشهار سلاح أبيض "كتر" في وجهاء والاستيلاء منه على مبالغ مالية.- التحرياتوكشفت أقوال مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بتوصل تحرياته السرية لقيام المتهم وآخرين مجهولين باستقطاب الأطفال المجني عليهم، واستغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات وذلك بأن قاموا بخطف بعض الأطفال المجني عليهم من منطقة المؤسسة إلى ميدان الخلفاوي، لاستخدامهم في اعمال التسول.وأضاف بتوصل تحرياته الى قيام المتهم والمجهول بمواقعة الطفلة المجني عليها الشاهدة الأولى بغير رضائها بأن قاما بتهديدها باستخدام أسلحة بيضاء، وتوصل تحرياته لقيام المتهم بهتك عرض الطفل المجني عليه الشاهد الرابع وبصحة قيام المتهم بالاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم الشهود الثالث والخامس والسادس، وأقر المتهم بقيامه بإقامة علاقة جنسية مع الطفلة المجني عليها " د. م".- الطب الشرعيو ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها "د. م. ا" وبفحص عموم جسدها لم يتبين ثمة آثار أو إصابات تشير الى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، بفحصها موضعيا من قبل تبين وجود زوائد جلدية داخل المهبل وهي من الأمراض المعدية التي تنتقل بالاتصال الجنسي، كما تبين غشاء البكارة من النوع الحلقي الرقيق وبه تمزق كامل تام الاندمال، يصل إلى جدار المهبل مقابل الساعة الأولى والسابعة مع عقارب الساعة أي أنها ثيب منذ فترة يتعذر تحديدها فنيا، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة.