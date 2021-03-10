رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 و تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021، تصدر محركات البحث العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وذلك عقب الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن توحيد امتحانات سنوات النقل في امتحان مجمع بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية.

وتنشر " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاربعاء الموافق 10-3-2021، رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 من خلال الرابط التالي من هنا .





خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 وذلك تسهيلا وتيسيرا لجميع استفسارات الطلبة في اي وقت يريديون ان يعرفوا اجوبة عن اسئلتهم.

1 - تسجيل الطالب الدخول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 على الموقع الرسمي.



2 - اختيار الطالب تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.



3 - كتابة الطالب الرقم السري الذي حصل عليه من المعهد المقيد فيه الطالب.



4 - تسجيل الطالب كافة بياناته بالكامل وهي:-



- الاسم رباعي.



- الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا.



- تاريخ ميلاده.



5 - كتابة الطالب اسم المعهد الخاص به والمنطقة التعليمية التابع لها.



6 - اختيار الطالب نوع الشهادة التي تم تسجيل استمارتها والشعبة والمذهب.





7 - اختيار نوع الاستمارة جديد أم باقٍ للإعادة.



8 - كتابة الطالب وسيلة تواصل خاصة به مثل:-



- رقم التليفون.



- البريد الإلكتروني.

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