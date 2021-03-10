رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 و تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية
الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:17 م
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021، تصدر محركات البحث العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وذلك عقب الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن توحيد امتحانات سنوات النقل في امتحان مجمع بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية.
2 - اختيار الطالب تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.
3 - كتابة الطالب الرقم السري الذي حصل عليه من المعهد المقيد فيه الطالب.
4 - تسجيل الطالب كافة بياناته بالكامل وهي:-
- الاسم رباعي.
- الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا.
- تاريخ ميلاده.
5 - كتابة الطالب اسم المعهد الخاص به والمنطقة التعليمية التابع لها.
6 - اختيار الطالب نوع الشهادة التي تم تسجيل استمارتها والشعبة والمذهب.
8 - كتابة الطالب وسيلة تواصل خاصة به مثل:-
- رقم التليفون.
- البريد الإلكتروني.
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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021
وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاربعاء الموافق 10-3-2021، رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 من خلال الرابط التالي من هنا.
وذلك تسهيلا وتيسيرا لجميع استفسارات الطلبة في اي وقت يريديون ان يعرفوا اجوبة عن اسئلتهم.
خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021
1 - تسجيل الطالب الدخول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 على الموقع الرسمي.
2 - اختيار الطالب تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.
3 - كتابة الطالب الرقم السري الذي حصل عليه من المعهد المقيد فيه الطالب.
4 - تسجيل الطالب كافة بياناته بالكامل وهي:-
- الاسم رباعي.
- الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا.
- تاريخ ميلاده.
5 - كتابة الطالب اسم المعهد الخاص به والمنطقة التعليمية التابع لها.
6 - اختيار الطالب نوع الشهادة التي تم تسجيل استمارتها والشعبة والمذهب.
7 - اختيار نوع الاستمارة جديد أم باقٍ للإعادة.
8 - كتابة الطالب وسيلة تواصل خاصة به مثل:-
- رقم التليفون.
- البريد الإلكتروني.
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عشيقها بمساعدة زوجها
بوابة الأزهر الإلكترونية
يشار إلى أن بوابة الأزهر الإلكترونية خصصت أيقونة خاصة ببعض النماذج الاسترشادية للامتحانات، وذلك بالتزامن مع قرب الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق يوم 27 يناير في المعاهد الأزهرية، وجاءت النماذج الاسترشادية تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، في البحث عن طريقة الامتحانات الجديدة، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن توحيد امتحانات سنوات النقل في امتحان مجمع بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية، كما أتاحت بوابة الأزهر للطالب تحميل المادة بصيغة الكتاب الإلكتروني PDF لسهولة القراءة من الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول.