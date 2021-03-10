الاتحاد العام للشغل في تونس ينتقد «ضعف الدولة»

انتقد الاتحاد العام للشغل في تونس، اليوم الأربعاء، "ضعف الدولة"، مشيرًا إلى أن تونس لأبناء الشعب ولن نتركها للمراهقين السياسيين الجدد.وشهدت العاصمة التونسية، توترًا متصاعدًا كبيرًا بين أنصار الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة الإخوانية في تونس.وأطلقت الشرطة التونسية، الغاز المسيل للدموع وتدخلت بالقوّة لفض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بمنطقة مونبليزير بتونس العاصمة، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من النواب ونقلهم إلى المستشفى، وذلك بعد اندلاع مناوشات واشتباكات بين قيادات الحزب وأعضاء المنظمة، بالإضافة إلى أنصار حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية.وبدأ التوتر منذ صباح أمس الثلاثاء، عندما تجمع نواب الدستوري الحر بالبرلمان وأنصاره أمام مقر المنظمة ودخلوا إلى مكاتبها، للمطالبة بإغلاقها نهائيًا وطردها من تونس بسبب ضلوعها في نشر التطرف ودعم الإرهاب في البلاد، قبل أن يلتحق مناصرو حركة النهضة وبعض قيادات كتلة ائتلاف الكرامة لمساندة المنظمة، ما أدى إلى حدوث مناوشات وتبادل للشتائم وتشابك بالأيدي وتدافع بين الطرفين حوّل المكان إلى فوضى عارمة.