رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترقب لجلسة البرلمان الليبي الثالثة للتصويت على منح الثقة للحكومة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:09 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
عبير سليم
طباعة
ينتظر الليبيون، اليوم الأربعاء، استئناف جلسة مجلس النواب الثالثة، في سرت؛ للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد أن اختُتمت الجلسة الثانية أمس على توافق بأن يُدخل الدبيبة بعض التعديلات على أسماء الوزراء المرشحون للحقائب الوزراية الـ 35.

وفي تصريح إعلامي جديد له اليوم أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن الجلسة الثالثة، هى للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأمس اقترح النواب على الدبيبة، خلال الجلسة التي شهدت حضور 135 نائبا، تغييرات وتعديلات على تشكيلة الحكومة، بإعادة النظر في بعض الشخصيات المرشحة، لتمريرها.

وأوضح الدبيبة للنواب الظروف التي أحاطت تكوين الحكومة، مشيرًا إلى أنه غير مرتاح لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء، ولكن رغبته في توحيد الليبيين اضطرته لإشراك الجميع؛ أملًا في تحقيق تمثيل لكامل مدن ومناطق ليبيا.

ويعلق الليبيون الآمال على أن تحقق هذه الحكومة، خلال عشرة أشهر، استقرار نسبيا، وتحسنا في الخدمات والظروف الاقتصادية بعد أن اكتوى المواطن بلهيب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأثقل كاهله الانقسام السياسي الذي انعكس سلبيًا على عمل الوزارات والدوائر الحكومة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

جماجم وعمود فقري.. تفاصيل مأساوية في تصادم سيارة بترول بميكروباص بالفيوم

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الصور

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج