ترقب لجلسة البرلمان الليبي الثالثة للتصويت على منح الثقة للحكومة

ينتظر الليبيون، اليوم الأربعاء، استئناف جلسة مجلس النواب الثالثة، في سرت؛ للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد أن اختُتمت الجلسة الثانية أمس على توافق بأن يُدخل الدبيبة بعض التعديلات على أسماء الوزراء المرشحون للحقائب الوزراية الـ 35.وفي تصريح إعلامي جديد له اليوم أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن الجلسة الثالثة، هى للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.وأمس اقترح النواب على الدبيبة، خلال الجلسة التي شهدت حضور 135 نائبا، تغييرات وتعديلات على تشكيلة الحكومة، بإعادة النظر في بعض الشخصيات المرشحة، لتمريرها.وأوضح الدبيبة للنواب الظروف التي أحاطت تكوين الحكومة، مشيرًا إلى أنه غير مرتاح لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء، ولكن رغبته في توحيد الليبيين اضطرته لإشراك الجميع؛ أملًا في تحقيق تمثيل لكامل مدن ومناطق ليبيا.ويعلق الليبيون الآمال على أن تحقق هذه الحكومة، خلال عشرة أشهر، استقرار نسبيا، وتحسنا في الخدمات والظروف الاقتصادية بعد أن اكتوى المواطن بلهيب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأثقل كاهله الانقسام السياسي الذي انعكس سلبيًا على عمل الوزارات والدوائر الحكومة.