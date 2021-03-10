بعد توقف 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

أعلنت سلطات مطار مصراتة الجوي غرب ليبيا، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية رسميا بين مطاري بنينا ومصراتة الدوليين، بعد توقف دام نحو 7 سنوات.وأوضحت سلطات المطار في بيان، نقلته صحيفة المرصد الليبية، أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإفريقية حطت أمس بالمطار قادمة من مطار بنينا الدولي ببنغازي، في رحلة جوية هي الأولى من نوعها ضمن اتفاق استئناف الرحلات الجوية بين المدينتين.وكانت الخطوط الإفريقية قد أعلنت في وقت سابق، أنه من المفترض أن تنظم 4 رحلات أسبوعية من أجل لملمة شمل أبناء الوطن.