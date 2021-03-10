طلاب بجامعة عين شمس: تطبيق إجراءات مشددة للوقاية من كورونا خلال الامتحانات

يواصل الطلاب بكليات جامعة عين شمس، أداء امتحانات الفضل الدراسي الأول، لليوم الثاني عشر، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشاد العديد من بالإجراءات المطبقة للوقاية من فيروس كورونا، حيث قالت زينب إبراهيم، طالبة بكلية الآداب، إن الجامعة تهتم بتطبيق كل الإجراءات الوقائية من بداية الدخول من البوابات حتى الخروج من اللجان في نهاية اليوم، بقياس درجة الحرارة عند الدخول ورش جميع اللجان بالمواد المطهرة بعد انتهاء الطلاب من الامتحان.ولفت خالد رمضان، طالب بكلية التجارة، إلى أن الجامعة من أول يوم امتحانات وهي تطبيق كافة الاجراءات اللازمة للوقاية بجانب وجود لافتات مكتوب عليها عبارات توعية ضد فيروس كورونا، مع وضع زجاجات بداخلها مواد مطهرة في أماكن متفرقة.ونوه أحمد حمدي، طالب بكلية ألسن، بأن جميع العاملين بالجامعة يهتمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بجانب حرص المراقبين داخل اللجان على المسافات وتنظيم عملية الخروج لمنع حدوث تزاحم.