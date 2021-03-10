بيسكوف: جائحة كورونا حرمتنا من فرصة التنمية المكثفة على مدار عام

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن جائحة "كورونا" حرمت بلاده، مثل البلدان الأخرى، من فرصة التنمية المكثفة على مدار عام، وسيتعين تعويض هذا الركود مستقبلا.وأضاف بيسكوف -في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء- "لقد حرمنا الوباء، مثل الجميع، من عام واحد في تنمية البلاد، ولسوء الحظ نحن مثل جميع بلدان العالم دفعت بنا الجائحة إلى الخلف بالنسبة للتنمية، وسيتعين علينا في المستقبل التعويض عن ذلك".وتابع:" أن فيروس كورونا حرمني شخصيا من ثلاثة أسابيع كافح خلال مرضي بـ "كوفيد -19"، وكان من الأفضل لو لم تكن هذه الأسابيع الثلاثة في حياتي"، مشيرا إلى أنه فقد بسبب الوباء شكل العمل "الحي" المعتاد وحرمه من فرصة التزلج على الجليد في مكان ما في الشتاء.وردا على سؤال حول ما اكتسبه من الوباء، قال بيسكوف:" بسبب إصابتي بفيروس كورونا تمكنت من اكتساب مناعة ضد هذا الفيروس التاجي، لا أحد يعرف بالطبع كما من الوقت ستعمل هذه الحصانة ضد الفيروس"، مشيرا إلى أن الوباء ربما أعطاه المزيد من الوقت للبقاء مع عائلته وأطفاله.