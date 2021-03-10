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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل وسيدة بـ 100 طربة حشيش في الإسكندرية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:34 ص
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل وسيدة يروجان 100 طربة من مخدر الحشيش في محافظة الإسكندرية.

و رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط عاطل، وإحدى السيدات مقيمان بمحافظة الإسكندرية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما ( 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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