2886 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 603 آلاف و308 إصابات.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 221 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 546 ألفًا و293 متعافى، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد 44 ألفًا و470 حالة، أو ما يمثل 7.4% من إجمالي عدد المصابين.وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 17 وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و545 وفاة.