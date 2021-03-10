أدنوك وبتروناس توقعان اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي في قطاع النفط

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع شركة "بتروناس" الماليزية، لاستكشاف فرص التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات ومراحل الأعمال في قطاع النفط والغاز.وقع الاتفاقية كل من سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وتنجكو محمد توفيق الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة بتروناس.ووفقا لبيان لشركة أدنوك، تسهم هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها بين الشركتين، في تعزيز العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين دولة الإمارات وماليزيا.