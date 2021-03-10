السفير الإثيوبى فى الخرطوم: جبهة تيجراى ماضية فى انفصال الإقليم

قال السفير الإثيوبي في الخرطوم، اليوم الأربعاء، إن جبهة تيجراي ماضية قدمًا في انفصال الإقليم، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.واتهم السفير الإثيوبي في الخرطوم جبهة تيجراي بارتكاب مذابح بحق عناصر الجيش، مشيرًا إلى أنها طردت الجيش من الإقليم.ودعا الجيش الإثيوبي، عناصره إلى ضرورة التأهب والاستعداد لمنع أي هجمات انتحارية محتملة قد تشنها ميليشيا جبهة تحرير التيجراي.وقال الجيش الإثيوبي إن رفع حالة التأهب جاءت لمنع أي هجمات انتحارية محتملة قد ترتكبها بقايا قوات جبهة تحرير تيجراي وميليشياتها المسلحة.