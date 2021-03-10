توافق بين النواب فى ليبيا على استبعاد 3 وزراء من حكومة «دبيبة»

أعلنت قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن توافق بين النواب في ليبيا على استبعاد 3 وزراء من حكومة عبد الحميد دبيبة.فيما أشارت القناة الاخبارية، إلى أنه تم استبعاد الاسم المقترح لوزارة الخارجية الليبية، مشيرًا إلى أن ملف وزارة الدفاع لصالح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.