توافق بين النواب فى ليبيا على استبعاد 3 وزراء من حكومة «دبيبة»
الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:06 ص
منار أحمدطباعة
أعلنت قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن توافق بين النواب في ليبيا على استبعاد 3 وزراء من حكومة عبد الحميد دبيبة.
فيما أشارت القناة الاخبارية، إلى أنه تم استبعاد الاسم المقترح لوزارة الخارجية الليبية، مشيرًا إلى أن ملف وزارة الدفاع لصالح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
فيما أشارت القناة الاخبارية، إلى أنه تم استبعاد الاسم المقترح لوزارة الخارجية الليبية، مشيرًا إلى أن ملف وزارة الدفاع لصالح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.