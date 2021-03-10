تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021، وذلك لشراء مستلزمات شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر أن يكون أول أبريل المقبل، حيث تستعد الأسر المصرية في جميع أرجاء محافظات مصر لشراء المتطلبات والاحتياجات اليومية لهذا الشهر، حيث من المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف المرتبات في نهاية الشهر، لذا يبحث الكثير من المواطنين الذين يتقاضون مرتب شهري من القطاع الحكومي عبر المنصات الإلكترونية عن موعد الصرف.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة مواعيد صرف مرتبات شهر مارس بالتفصيل.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

كشفت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر مارس الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في بيان رسمي لها، حيث تتم عملية الصرف على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء 23 مارس، وتستمر حتى الخميس 25 مارس، على أن يتم تقسيم الوزارات والجهات المختلفة على الأيام الثلاثة، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة ومنعا للتكدس والازدحام.





الجهات التي تصرف مرتب شهر مارس يوم 23

تبدأ عملية الصرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 23 مارس لـ 26 وزارة وهيئة، وتتضمن وزارات: "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، والبترول".





كما تشتمل صرف المرتبات يوم الثلاثاء 23 مارس الجهات التابعة لهذه الوزارات من: "مصالح، وهيئات عامة خدمية، اقتصادية، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق".





وتتضمن الجهات التي ستصرف مرتبات عامليها يوم 23 مارس أيضًا: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب".

الجهات التي تصرف مرتبات مارس يوم 24

وأما في يوم 24 مارس، وهو يوم الأربعاء، ستتم عملية صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة، والتي جاءت كالتالي: "التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات".





وتشمل عملية الصرف أيضا، العاملين بالقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".





الجهات التي تصرف مرتبات شهر مارس يوم الخميس 25

وأما يوم الخميس 25 مارس ستصرف مرتبات مارس للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى، وتتضمن وزارات: "التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات".





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وبعد معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021، تشمل أيضا العاملين بمشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين".