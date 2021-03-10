سويسرا: إعطاء 951 ألفا و804 جرعات من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 951 ألفا و804 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 566ألفا و412، بحسب بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج.ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في سويسرا إلى 10 آلاف و65 وفاة.