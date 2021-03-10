منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

حذرت منظمات إغاثية مجددًا من نقص التطعيمات المضادة لكورونا في الدول الفقيرة.وذكرت منظمة "أوكسفام" مع تحالف من منظمات إغاثية اليوم الأربعاء في بيان أن غالبية الدول الأفقر على مستوى العالم لم تعط حتى الآن لقاحًا واحدًا لمواطنيها.وجاء في البيان أنه في أحسن الأحوال يمكن أن يأمل 20% فقط من سكان البلدان الواقعة في نصف الكرة الجنوبي في الحصول على تلقيح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021.