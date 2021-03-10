سول تبحث استخدام الجرعات الثانية من لقاحات كورونا في «التطعيم الأول»

تبحث كوريا الجنوبية إمكانية استخدام بعض لقاحات "استرازينيكا" التي يتم الاحتفاظ بها للتطعيم بالجرعة الثانية، في عملية التطعيم الأولى، بهدف تسريع وتيرة برنامج التطعيم.ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، عن المتحدث الرئاسي، كانج مين-سيوك قوله في بيان للصحفيين اليوم، إن هناك إجماع في الرأي داخل الحكومة على الإسراع بتطعيم أكبر عدد ممكن، عندما يتم الانتهاء من الإمداد بالجرعة الثانية.وأضاف أن لجنة من الخبراء ستتخذ قرارا حول التفاصيل.