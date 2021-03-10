السيطرة على حريق في شقة سكنية دون خسائر بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمدينة السلام.تلقى اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمدينة السلام.وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الخامس كائنة في عقار مكون من 10 طوابق، وجرى إعداد كردون حوله، ومحاصرة النيران خشية امتدادها إلى العقارات المجاورة والشقق السكنية المتواجدة في ذات العقار.وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وحاصرتها وإخمادها، وتم إجراء عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران مع عدم وجود خسائر أو إصابات بشرية.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.