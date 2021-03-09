«الإحصاء»: 3.7 مليار دولار صادرات مصر البترولية خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من الوقود سجلت 3.7 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل 7.4 مليار دولار خلال العام السابق عليه بانخفاض قدره 3.6 مليار دولار خلال عام.لفت تقرير الإحصاء إلى صادرات مصر من البترول الخام بلغت 1.1 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 724.7 مليون دولار ومنتجات البترول 1.1 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار، والفحم بأنواعه 80 مليون دولار مقابل 21.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.