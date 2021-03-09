«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

شائعات الزواج الخاصة بفناني زمان كانت من الأمور المعتادة لديهم، فبمجرد بدء عمل سينمائي جديد تخرج الإشاعات تُحيط ببطلي العمل وتؤكد زواجهما سرًا، وهو ما حدث خلال فيلم «أنت حبيبي» عام 1957 مع الفنانة شادية.استيقظت ذات يوم لتجد باقات الزهور وبطاقات التهنئة بزواجها من الموسيقار فريد الأطرش، بطل العمل، قد ملأت منزلها وذلك في الوقت الذي كان فيه جميع أصدقائها ومعارفها يتصلون بها تليفونيًا ليزفون إليها التهاني بالزواج، حتى أن من بين المهنئات شقيقتها عفاف شاكر، التي عاتبتها بشدة على الزواج سرًا.ولكن شادية اكتشفت مصدر تلك الإشاعة وكان مدير دعاية أفلام الأطرش، الذي استغل فرصة الأول من أبريل ليروج لـ«كدبة أبريل» ونشر في الصحف اليومية نبأ يفيد زواج البطلين، على أمل أن يُعلن تكذيب الخبر في اليوم التالي وأنه زواجًا ضمن أحداث الفيلم الجديد فقط.أفسدت عليه الفنانة شادية خطته وبادرت إلى تكذيب الخبر في الصحف المسائية حتى تُنهي سيل البرقيات والمكالمات وتحول دون وصول باقات الزهور إلى منزلها.يذكر أن فيلم «أنت حبيبي» يدور حول حكاية يضطر "فريد" أن يتزوج من ابنة عمه "ياسمينا" بعد أن يترك لهما عمهما ميراثا كبيرا شرط أن يتزوج الاثنان، ويقبل الاثنان الزواج على أن يكون زواجا صوريا، وينفصلان بعد استلام الميراث، لكنهما وأثناء قضاء شهر العسل بـ"أسوان" يقعان في غرام بعضهما.