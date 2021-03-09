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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اليمني يدعو للالتزام بالخطط العسكرية لهزيمة الحوثي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:18 م
عبد ربه منصور
عبد ربه منصور
محمد عمر
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أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الثلاثاء، ضرورة الالتزام بالخطط العسكرية لهزيمة مشروع الميليشيات المدعومة من إيران، مشددا على أن اليمن لن يعود إلى الوراء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين هادي ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اطلع خلاله على سير العمليات العسكرية الجارية في مختلف الجبهات، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية اليمنية.

وأشاد الرئيس اليمني بالانتصارات التي تحققت والبطولات التي يسطرها الجيش بهدف استكمال التحرير وطرد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤكدًا أن النصر حليف القوى الجمهورية، وأن اليمن لن يعود لعصور الإمامة.

وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالخطط العسكرية في مسارح العمليات وتحديثها وفقا للمستجدات وبما يمكن من هزيمة مشروع ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعمها إيران.

وثمّن هادي الدعم الأخوي لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وما يقدمونه من مساندة في شتى المجالات.

من جانبه، أكد وزير الدفاع أن معنويات الجيش مرتفعة وعلى أتم الاستعداد لتنفيذ الأوامر العملياتية بما يؤدي إلى الانتصار على الميليشيات واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

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