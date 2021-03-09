الرئيس اليمني يدعو للالتزام بالخطط العسكرية لهزيمة الحوثي

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين هادي ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اطلع خلاله على سير العمليات العسكرية الجارية في مختلف الجبهات، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية اليمنية.



وأشاد الرئيس اليمني بالانتصارات التي تحققت والبطولات التي يسطرها الجيش بهدف استكمال التحرير وطرد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤكدًا أن النصر حليف القوى الجمهورية، وأن اليمن لن يعود لعصور الإمامة.



وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالخطط العسكرية في مسارح العمليات وتحديثها وفقا للمستجدات وبما يمكن من هزيمة مشروع ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعمها إيران.



وثمّن هادي الدعم الأخوي لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وما يقدمونه من مساندة في شتى المجالات.





من جانبه، أكد وزير الدفاع أن معنويات الجيش مرتفعة وعلى أتم الاستعداد لتنفيذ الأوامر العملياتية بما يؤدي إلى الانتصار على الميليشيات واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الثلاثاء، ضرورة الالتزام بالخطط العسكرية لهزيمة مشروع الميليشيات المدعومة من إيران، مشددا على أن اليمن لن يعود إلى الوراء.