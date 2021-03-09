والدة «طفلة المعادى»: «رجعت البيت لقيتها منهارة وحكت اللى حصل»

كشف مصدر أمني أن والدة طفلة المعادي وجدّتها اعتادتا بيع المناديل في ميدان الحرية بالمعادي منذ 3 سنوات، وبعد تداول مواقع التواصل وبرامج التوك شو واقعة التحرش بالطفلة، اكتشفت الأم اختفاء نجلتها وعند عودتها إلى المنزل وجدت صغيرتها في حالة انهيار وروت لها تفاصيل الواقعة.وقالت الأم إنها بعد أن علمت بالواقعة من ابنتها أمرتها بعدم الخروج من المنزل خوفًا عليها.كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض مساء اليوم على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى عقب مرور نحو 20 ساعة على الواقعة، وكلفت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الثلاثاء، نجدة الطفل بوزارة التضامن بالبحث عن المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران الواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنون بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي لاذ بالفرار.