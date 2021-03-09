والدة «طفلة المعادى»: «رجعت البيت لقيتها منهارة وحكت اللى حصل»
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:12 م
هدير مصطفيطباعة
كشف مصدر أمني أن والدة طفلة المعادي وجدّتها اعتادتا بيع المناديل في ميدان الحرية بالمعادي منذ 3 سنوات، وبعد تداول مواقع التواصل وبرامج التوك شو واقعة التحرش بالطفلة، اكتشفت الأم اختفاء نجلتها وعند عودتها إلى المنزل وجدت صغيرتها في حالة انهيار وروت لها تفاصيل الواقعة.
وقالت الأم إنها بعد أن علمت بالواقعة من ابنتها أمرتها بعدم الخروج من المنزل خوفًا عليها.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض مساء اليوم على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى عقب مرور نحو 20 ساعة على الواقعة، وكلفت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الثلاثاء، نجدة الطفل بوزارة التضامن بالبحث عن المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.
ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران الواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنون بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي لاذ بالفرار.
وقالت الأم إنها بعد أن علمت بالواقعة من ابنتها أمرتها بعدم الخروج من المنزل خوفًا عليها.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض مساء اليوم على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى عقب مرور نحو 20 ساعة على الواقعة، وكلفت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الثلاثاء، نجدة الطفل بوزارة التضامن بالبحث عن المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.
ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران الواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنون بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي لاذ بالفرار.