أزمة مشهد إرضاعها لطفلها.. حكايات من دفتر برلنتي عبد الحميد

عادت الفنانة برلنتي عبد الحميد للأضواء بفيلم العش الهادئ عن قصة للكاتب الكبير توفيق الحكيم وهى قصة كتبها الحكيم بناء على زمن قديم، لكن برلنتي قدامت بجعل القصة معاصرة، والمشاكل التي تناقشها القصة معاصرة أيضًا.كان الحكيم في قصته يحاول إيجاد عش هادئ وسعيد يعيش فيه الرجل بجانب المرأة، لكن برلنتي في هذا الفيلم، أوضحت أن الرجل والمرأة هما ضحيتا المجتمع، ولقي الفيلم بعد اكتماله العديد من المشاكل حين شاهده وزير الثقافة والإعلام بعد أن مر الفيلم من مقص الرقيب فأصدر قرارا بحذف مشهدين رأى انهما مخلان بالأدب.وبعد حذف المشهدين، قامت برلنتي عبد الحميد برفع قضة على وزير الثقافة وقد ذهب وفد من أعضاء غرفة السينما لمناقشة الوزير حول هذه القضية، لأن الفيلم مر من الرقابة فيف يحذف منه بعد ذلك؟وقضت المحكمة بحذف المشهدين هما مشهد تخرج فيه برلنتي ثديها لترضع طفلها الصغير، والمشهد الآخر جنسي بين البطل والبطلة، وذلك حسبما ذكرت مجلة الشبكة.