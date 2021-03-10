رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-3-2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:52 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-3-2021 خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر العملة الرئيسة داخل المملكة السعودية للشراء عند مستوى 4.20 جنيه، فيما سجلت للبيع 4.17 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات البنكية.

ومازال سعر صرف الريال السعودي يشهد، اليوم، استقرارًا أمام الجنيه المصري بالمقارنة بسعر أسواق الخليج وأسواق صرف العملات العربية المختلفة، حيث سجل الريال السعودي استقرارًا في البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة، مقابل تحركه بشكل نسبي أمام الجنيه ليرتفع تدريجيًا في البنك التجاري الدولي وبنك بلوم.

سعر الريال السعودي اليوم


ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.

وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي اليوم ارتفاعه أمام نظيره الجنيه في السوق المحلي، ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي بلغ للشراء عند مستوى 4.20 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.117 جنيه، كما ارتفع سعر الريال اليوم ليسجل في بنك مصر للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.17 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.11 جنيه.

استقرار الريال السعودي أمام الجنيه اليوم

كما شهد سعر الريال السعودي، اليوم، استقرارًا أمام الجنيه خلال فترة التداولات الصباحية، في قطاع كبير من البنوك ليسجل في البنك الأهلي المتحد للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه.

الريال السعودي أمام الجنيه


وواصلت العملة السعودية اليوم استقرارها أمام الجنيه لتسجل في بنك تنمية الصادرات للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 4.23 جنيه وللبيع 408 جنيهات، وبلغ سعر الريال في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.12 جنيه، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.12 جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

«الصحة»: تسجيل 622 إصابة جديدة بكورونا.. و44 حالة وفاة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إعادة افتتاح «ديزنى لاند» بحلول نهاية أبريل

تعرف على عقوبة التحرش بالأطفال فى مصر

كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021

متحف الفن الأمريكى يضم لمقتنياته أول قارورة للقاح المضاد لكورونا

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ