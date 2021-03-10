سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-3-2021

سعر الريال السعودي اليوم





ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.



وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي اليوم ارتفاعه أمام نظيره الجنيه في السوق المحلي، ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي بلغ للشراء عند مستوى 4.20 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.117 جنيه، كما ارتفع سعر الريال اليوم ليسجل في بنك مصر للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.17 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.11 جنيه.



استقرار الريال السعودي أمام الجنيه اليوم



كما شهد سعر الريال السعودي، اليوم، استقرارًا أمام الجنيه خلال فترة التداولات الصباحية، في قطاع كبير من البنوك ليسجل في البنك الأهلي المتحد للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه.



الريال السعودي أمام الجنيه

وواصلت العملة السعودية اليوم استقرارها أمام الجنيه لتسجل في بنك تنمية الصادرات للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 4.23 جنيه وللبيع 408 جنيهات، وبلغ سعر الريال في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.12 جنيه، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.12 جنيه. وواصلت العملة السعودية اليوم استقرارها أمام الجنيه لتسجل في بنك تنمية الصادرات للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 4.23 جنيه وللبيع 408 جنيهات، وبلغ سعر الريال في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.12 جنيه، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.12 جنيه.

يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-3-2021 خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر العملة الرئيسة داخل المملكة السعودية للشراء عند مستوى 4.20 جنيه، فيما سجلت للبيع 4.17 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات البنكية.ومازال سعر صرف الريال السعودي يشهد، اليوم، استقرارًا أمام الجنيه المصري بالمقارنة بسعر أسواق الخليج وأسواق صرف العملات العربية المختلفة، حيث سجل الريال السعودي استقرارًا في البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة، مقابل تحركه بشكل نسبي أمام الجنيه ليرتفع تدريجيًا في البنك التجاري الدولي وبنك بلوم.