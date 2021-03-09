رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: 736 مليون امرأة فى العالم تتعرض للعنف

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:06 م
العنف ضد المرأة،
العنف ضد المرأة،
أ ش أ
طباعة
قالت منظمة الصحة العالمية، في دراسة هي الأكبر على مستوى العالم على الإطلاق، حول انتشار العنف ضد المرأة، إن امرأة واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف، وإن العنف ضد المرأة ينتشر انتشارا مدمرا ويبدأ بصورة مبكرة تثير القلق، وإن امرأة من كل ثلاث نساء، أي حوالى 736 مليون امرأة حول العالم، تتعرض أثناء حياتها للعنف البدني أو الجنسي، وهو العدد الذي لم يتغير تقريبا طوال العقد الماضي.

وأوضحت الدراسة أن هذا العنف يبدأ مبكرًا حيث تكون واحدة من كل أربع نساء شابات، تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاما، ممن ارتبطن بعلاقة قد تعرضت بالفعل لعنف الشريك ببلوغها منتصف العشرينات من عمرها.

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، بأن عنف الشريك يعد أكبر شكل من أشكال العنف ضد المرأة انتشارا على الإطلاق عالميا، حيث يمس 641 مليون امرأة تقريبا، وأنه مع ذلك فإن 6% من نساء العالم يبلغن عن تعرضهن للاعتداء للجنسي من قبل شخص آخر غير الزوج أو الشريك، وأنه نظرا إلى ارتفاع مستوى الوصم المرتبط بالاعتداء الجنسي، وعدم الإبلاغ، فمن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بكثير.

وأشارت المنظمة، التي استندت في تقريرها إلى أكبر دراسة أجرتها نيابة عن فريق عامل خاص تابع للأمم المتحدة لتتناول معدلات انتشار العنف ضد المرأة، إلى أن دراستها لا تشمل الأثر المستمر لجائحة كورونا، وأن الجائحة أدت إلى زيادة تعرض النساء للعنف نتيجة للتدابير، مثل الإغلاق الشامل وانقطاع خدمات الدعم الحيوية.

وقالت الدراسة إن العنف يؤثر على نحو غير متناسب على النساء اللاتي يعشن في البلدان منخفضة الدخل، وبلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط، وأن التقديرات تشير إلى أن حوالى 37% من النساء اللاتي يعشن في البلدان الأكثر فقرا قد تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من قبل الشريك في حياتهن، وحيث يرتفع معدل الانتشار في هذه البلدان ليصل إلى امرأة من كل اثنتين، وأن أقاليم آسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تتعرض النساء فيها لأعلى معدلات انتشار عنف الشريك بين البالغات من العمر ما بين 15 و49 عامًا، حيث تتراوح هذه المعدلات ما بين 33% و51%، بينما توجد أدني المعدلات في أوروبا لتصل إلى ما بين 16% و23% وآسيا الوسطى 18% وشرق آسيا 20% وجنوب شرق آسيا 21%.

ونوهت الدراسة بأن العنف ضد المرأة يؤثر على صحتها ما تبقى من عمرها، وحتى بعد فترة طويلة من انتهائه، وأن العنف يرتبط بمخاطر الإصابات والاكتئاب، واضطرابات القلق والحمل غير المقصود والأمراض المنقولة جنسيا، وهو ما يترتب عليه تكاليف باهظة على الميزانيات الوطنية والتنمية عموما.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«طفلة المعادي» تدخل في نوبة بكاء أثناء تمثيل واقعة التحرش

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رسميًا.. أحمد حسن محللًا رياضيًا على «أون تايم سبورتس»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات 2021

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

عمرو عبدالعاطي: الكاريكاتير لن يتلاشى لارتباطه بالأحداث اليومية (حوار)

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

«الصبيان».. قصة تشيخوف عن الصراع الروسى ـ الأمريكى