رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابات بالاختناق في اقتحام الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:47 م
اقتحام الاحتلال بلدة
اقتحام الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس
أ ش أ
طباعة
أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بورين جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية في بورين قولها: إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.

وأضافت المصادر: إن تلك القوات انتشرت في مختلف أرجاء البلدة ومحيطها، واعتلت أسطح عدد من المنازل دون معرفة الأسباب.

وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأوضحت "وفا": إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على شارع حزما الرئيسي، بعد أن أغلقت مداخل البلدة الرئيسية، كما نصبت حاجزا عسكريا في "شارع حزما" الرابط بين بلدات شمال القدس وجنوبها، ما تسبب بإعاقة حركة المركبات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«طفلة المعادي» تدخل في نوبة بكاء أثناء تمثيل واقعة التحرش

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«طفلة المعادي» تدخل في نوبة بكاء أثناء تمثيل واقعة التحرش

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رسميًا.. أحمد حسن محللًا رياضيًا على «أون تايم سبورتس»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات 2021

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

عمرو عبدالعاطي: الكاريكاتير لن يتلاشى لارتباطه بالأحداث اليومية (حوار)

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

«الصبيان».. قصة تشيخوف عن الصراع الروسى ـ الأمريكى