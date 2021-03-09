1073 إصابة بكورونا فى بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، الثلاثاء، تسجيل ألف و73 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 297 ألفًا و514 مُصابًا.وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية: أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 288 ألفًا و49 شخصًا عقب تسجيل 852 حالة تعاف جديدة منذ أمس الإثنين.كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2055 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدارأمس 8018، اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و25 ألفًا و44 اختبارًا منذ تفشي الوباء بمارس الماضي.