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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدبيبة: لن يفرض استبعاد مزدوجي الجنسية إلا بتشريع واضح

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:48 م
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أنه لن يفرض استبعاد مزدوجي الجنسية من تولي مناصب إلا بتشريع واضح من مجلس النواب.

وأوضح الدبيبة- خلال رده على تساؤلات النواب المجتمعين في مدينة سرت لبحث منح الثقة للحكومة، وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية- أنه بمجرد استلام الحكومة عملها سيتم الحصول على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح كورونا، مضيفا أنه سيجري توفير لقاح كورونا بأي ثمن في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن حماية الحدود واجب وطني، مضيفا أنه يتوفر مشاريع اقتصادية للشباب في كامل ليبيا.

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