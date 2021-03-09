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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: عون لن يوجه رسالة إلى البرلمان لنزع التكليف عن الحريري

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:55 م
ميشال عون
ميشال عون
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نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بصورة قاطعة، صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية اللبنانية، حول أن رئيس البلاد ميشال عون سيوجه رسالة إلى مجلس النواب بطلب نزع الوكالة عن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بسبب فشله في إنجاز تأليف الحكومة الجديدة.

وأكدت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها اليوم الثلاثاء – عدم صحة هذا الخبر، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق الأخبار المختلفة والتي لا أساس لها من الصحة، وأن وسائل إعلامية معينة تتعمد ترويجها رغم الدعوات المتكررة من إعلام رئاسة الجمهورية للكف عن تسريب مثل هذه الأكاذيب.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ 7 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح المساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.

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