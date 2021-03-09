رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيجيريا: خفض إنتاج النفط أثر سلبا على عائدات الحكومة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:29 م
النفط
النفط
أ ش أ
طباعة
قال مالام ميلي كياري، المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، إن قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الأعضاء في تجمع (أوبك+) بخفض معدلات إنتاج النفط للحفاظ على مستويات الأسعار بالأسواق، أثرت سلبا على عائدات الحكومة النيجيرية، وذلك رغم اعترافه بأن خفض الإنتاج كان في مصلحة سوق النفط.

وأوضح كياري - في تصريحات نشرتها صحف محلية اليوم - أنه مع التخفيضات الإجبارية قامت نيجيريا بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 313 ألف برميل نفط يوميا منذ يناير الماضي ليتم إنتاج 1.516 مليون برميل يوميا بدلا من 1.929 مليون برميل.

ولفت إلى أن هذا الإنتاج أقل بكثير من الذي تستهدفه الحكومة النيجيرية التي تسعى إلى الوصول بمستويات الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا (المستوى الذي حددته مؤسسة النفط الوطنية) قبل جائحة كورونا كوفيد-19.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ركزت على زيادة معدلات إنتاج المكثفات، التي تم استبعادها من تقليص الإنتاج للحد من تخمة المعروض من النفط الخام وتعزيز إيرادات الحكومة.

يشار إلى أن الدول المصدرة للبترول الأعضاء في تجمع "أوبك+" المكون من 23 دولة كانوا قد وافقوا خلال اجتماع جرى مؤخرا، على تمديد العمل بقرارات خفض إنتاج النفط حتى نهاية أبريل المقبل، على أن يتم في الوقت نفسه السماح لكل من روسيا وكازاخستان فقط بزيادة إنتاجها النفطي بمقدار 130 ألف برميل و20 ألف برميل يوميا لكل دولة منهما، وذلك بحسب إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في أعقاب اجتماع (أوبك+).

وكانت دول "أوبك+" بقيادة السعودية قد خفضت إنتاجها النفطي بشدة منذ يناير الماضي بهدف تحقيق الاستقرار في السوق، ومنذ ذلك الوقت ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بفضل تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج.

يذكر أن دول تجمع (أوبك+) تنتج نحو 45% من إجمالي إمدادات النفط في العالم.

ودعت السعودية دول التجمع وعددها 23 دولة إلى توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة إنتاج النفط، على أمل أن يؤدي التوسع في استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى تعاف سريع للاقتصاد وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

الصور الأولى لحريق خط الغاز في إدكو بالبحيرة

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم