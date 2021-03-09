تحالف عراقيون يستنكر الاعتداء الإرهابي قرب جسر الأئمة ببغداد

استنكر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الزائرين قرب جسر الأئمة في العاصمة (بغداد).وقال الحكيم - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء- "إن مساعي الإرهاب في إنعاش الفرقة والفتنة الخائبة، التي أعلن شعب العراق منذ سنوات موتها واندثارها إلى غير رجعة، أوهن من أن تنال من عزيمة الزائرين المتوجهين إلى مرقد كاظم الغيظ".وأضاف "نستنكر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الزوار الكرام، سائلين العلي القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويجنب أبناء شعبنا شر البلاء والوباء".وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت أمس عن إصابة ثمانية مدنيين عراقيين بانفجار قنبلة يدوية في مكب للنفايات قرب جسر الأئمة في الأعظمية.