فيديو يرصد لحظة هروب "بائعة المناديل" و"متحرش الأطفال" عقب كشف الواقعة

نجحت أجهزة الأمن، اليوم (الثلاثاء)، في ضبط المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي.وأظهر مقطع فيديو -حصلت الدستور على نسخة منه - هروب الطفلة والمتهم عقب كشف الواقعه بمعرفة دكتورة معمل التحاليل الكائن بالعمارة.وتباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها.كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي.كما استمعت إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.