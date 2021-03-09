أول صورة للمتحرش بطفلة المعادي بعد القبض عليه (صور)

متحرش المعادي 2021

فيديو يوضح استدراج "متحرش الأطفال" لـ "بائعة المناديل"

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الواقعة أن الطفلة تعمل بائعة مناديل في ميدان الحرية بالمعادي، وأن الرجل يبلغ من العمر 40 عامًا. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الواقعة أن الطفلة تعمل بائعة مناديل في ميدان الحرية بالمعادي، وأن الرجل يبلغ من العمر 40 عامًا.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقبض على الشخص المتحرش بطفلة المعادي، بعد ساعات من انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.وتسببت واقعة التحرش في غضب كبير من المواطنين والرأي العام، بعدما قامت إحدى الموظفات بنشر الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك أثناء تعدي الرجل علي الطفلة ومحاولة هتك عرض الطفلة.وأوضح مصدر قريب من الموظفة أنها قامت بحذف "البوست" والفيديو من على صفحتها، دون إجبارها.اقرأ أيضاً..