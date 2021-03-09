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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:15 م
الرقم القومي
الرقم القومي
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث في هذه الفترة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة، لذلك يرصد لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي يحتاجها المواطن.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط إلكتروني للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا القاتل، وفكرة المنصة الإلكترونية للتسهيل على المواطن المصري، ولتخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية، للحد من انتشار عدوى كورونا الخطير الذي عاود في الانتشار من جديد أشد شراسة وخطورة عن السابق.

لذلك يمكنك عزيزي المواطن التسجيل على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لتتمكن من معرفة كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحث عنها: rdis.moss.gov.eg.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي لإثبات الإعاقة

1 - أولًا يجب على المتقدم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الإلكتروني.

2 - ثم يجب على المتقدم بالضغط على خانة خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

3 - ثم يقوم المتقدم في الخدمة كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا وباقي البيانات مثل رقم الهاتف.

4 - وأخيرًا.. يجب على المتقدم كتابة كافة البيانات للراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، لذوي الاحتياجات الخاصة وهم:

1 - الشخص الذي يعاني من الجذام.

2 - الشلل الرباعي.

3 - طيف التوحد.

4 - متلازمة الداون.

5 - ذوو القامة.

6 - صغر - كبر حجم الرأس.

7 - فقد السمع التام.

8 - فقد البصر التام.

9 - الإعاقات المتعددة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

10 - ضمور في العضلات.

11 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

12 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

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