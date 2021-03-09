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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:05 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
هبه محمد
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في غضون تلك الأيام، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المواطنين، عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، وذلك عقب إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، الذي عاود في الانتشار من جديد ولكن بصورة أخطر وأسرع عن السابق.

ويبحث جميع المواطنين عن كيفية التقديم وتسجيل أسمائهم في منحة وزارة التضامن الاجتماعي، وماهي الشروط وأماكن الاستلام وشروط القبول، وغير ذلك استعلامات حول مواعيد صرف الدفعات الجديدة، وكل ذلك من خلال الرابط الإلكتروني.

ونظرًا لاستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين، يرصد " الدستور " لكم في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، وكيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن استعدادها لصرف دفعة شهر مارس 2021 من برنامج الدعم المالي " معاش تكافل وكرامة " للأسر محدودة الدخل، والذي بلغ عددهم 3 مليون 800 ألف مواطن ومواطنة، وقد أطلقت وزارة التضامن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال الرقم القومي إلكترونيًا، لمساندة المواطنين في هذا الوقت الحالي وتوفيرًا لوقتهم، وكل ذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني: tk.moss.gov.eg

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

1 - أولًا يجب على المتقدم في خدمة الاستعلام الدخول مباشرة على رابط موقع وزارة التكافل الاجتماعي.

2 - ثم يقوم المتقدم بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا في المربع الأبيض المخصص له.

رابط استعلام مخالفات المرور في مصر | خدمات وزارة الداخلية


3 - ويجب على المتقدم التأكد من كتابة الرقم القومي بشكل كامل وصحيح.

4 - وأخيرًا.. أنقر على كلمة استعلام الموجودة في المربع الأزرق.

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