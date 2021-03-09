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القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

تقارير ومتابعات

«هجبلك حلاوة».. شاهد عيان يروى تفاصيل التحرش بـ«طفلة المعادى» (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:04 م
جريدة الدستور
احمد التمساح
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كشف أحد شهود العيان عن تفاصيل جديدة في الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض طفلة لهتك عرض، حيث قام أحد الأشخاص باستدراجها إلى داخل أحد العمارات السكنية بمنطقة المعادي، وتدخلت إحدى السيدات بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة بمدخل العقار.

وقال إبراهيم عبدالرازق أحد شهود العيان: إن المتهم اختار تلك العمارة لاعتقاده أنها خالية من السكان واستدرج الطفلة بأن وعدها أن يعطي لها حلوى ونقود، وعندما دخل العمارة كان هناك كاميرا مراقبة تابعة لمركز تحليل وتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الطفلة قال: إنها تجوب الشوارع لبيع المناديل وظهرت في المنطقة منذ حوالي عامين، لكن لا أعرف شيئًا عن أسرتها، حيث إنها تتخذ ميدان الحرية مسكنًا لها بعد أن تجوب في الشوارع طوال اليوم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة متحرش المعادي؛ عن أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجارٍ البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.

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