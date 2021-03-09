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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إنتاج النفط الروسى يرتفع إلى 10.17 مليون برميل يوميًا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:07 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 10.17 مليون برميل يوميًا في الفترة من الأول إلى الثامن من مارس، وذلك ارتفاعًا من متوسط عند ​​10.09 مليون برميل يوميًا جرى ضخها في فبراير.

واعتبارًا من الثامن من مارس، بلغ إنتاج النفط 10.20 مليون برميل، وفقًا لأحد المصدرين، مما يشير إلى أن الإنتاج سيرتفع أكثر.

تتضمن بيانات الإنتاج مكثفات الغاز، وهو نوع من النفط الخفيف، ولا تعلن روسيا إنتاج المكثفات بشكل منفصل ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

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