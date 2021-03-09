يوسف الشريف عن مخرج «كوفيد 25»: «له فضل كبير عليا»

شارك النجم يوسف الشريف صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "كوفيد 25" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.وعلق الشريف على الصورة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب، "‏مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، واحد من الناس اللي ليهم فضل عليا، وواحد من أهم المخرجين في الوطن العربي". ⁧‫مسلسل "كوفيد 25" من يشارك في بطولته مع يوسف الشريف كلا من بطولة أحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر تقديمه في 15 حلقة في النصف الأول من شهر رمضان.