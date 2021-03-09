«الكيمياء» احتاجت وقت.. ماذا قال طلاب «تانية ثانوي» عن امتحانات اليوم؟

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم امتحان الفصل الدراسي الأول لمادة اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء للقسم العلمي بمدارس شبرا بنظام الإلكتروني "التابلت"، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأشاد عمر، أحد طلاب مدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية بنين، بمستوى امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وقال إن "الإنجليزي" جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن هناك أي شكاوى منه أو من سيستم الدخول إلى منصة الامتحانات.أما عن امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي، فتباينت أراء الطلاب، حيث قال أحدهم إن امتحان الكيمياء كان به بعض النقاط غير المباشرة وتحتاج إلى التركيز بعض الشيء، فيما قال يوسف طالب بالمدرسة ذاتها: إن امتحان الكيمياء كان سهلًا بالنسبة له، وتمكن من حل كل الأسئلة قبل انتهاء وقت الامتحان.