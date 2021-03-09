انتشال جثث 14 مهاجرًا وإنقاذ 140 آخرين قبالة سواحل تونس

أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه تم إنقاذ 140 مهاجرًا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم تونسيان اثنان إثر غرق مركبين كانوا على متنهما قبالة سواحل القراطن بجزيرة قرقنة بولاية صفاقس.وأضاف الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن من بين الجثث التي تم انتشالها 9 لنساء و4 لأطفال وجثة واحدة لرجل مشيرا إلى أن عمليات البحث ما تزال مستمرة بالتنسيق مع الجيش الوطنيواوضح ذات المصدر في هذا السياق أنه في تمام الساعة السادسة والربع من صباح اليوم وردت على الحرس البحري بصفاقس معلومات عن غرق مركبين معدين للهجرة غير النظامية مشيرا إلى أن الوحدات المعنية تمكنت من إنقاذ 46 شخصا كانوا على متن المركب الأول وإنقاذ 94 شخصا كانوا بالمركب الثاني.ورجح الجبابلي أن المركبين أبحرا من سواحل ولاية صفاقس في الليلة الماضية في اتجاه السواحل الأوروبية.