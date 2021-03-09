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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

والد ميجان ماركل يرد على تصريحات ابنته حول العنصرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:23 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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رد توماس ماركل، والد ميجان، زوجة الأمير البريطاني، هاري، على تعليقات ابنته المزعومة حول العنصرية للعائلة الملكية، معربًا عن أمله أن تكون ملاحظة ابنته بشأن العنصرية مجرد سؤال غبي، مشيرًا إلي أنه "لا يعتقد بأن العائلة الملكية البريطانية عنصرية".

وكانت ميجان ماركل قد قالت إن ابنها أرتشي، البالغ من العمر الآن عامًا واحدًا، حرم من لقب "الأمير" لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة الملكية بشأن "مدى سواد بشرته قبل ولادته".

وأضاف توماس ماركل لقناة "ITV": "لدي احترام كبير للعائلة الملكية، ولا أعتقد أن العائلة الملكية البريطانية عنصرية على الإطلاق... لا أعتقد أن البريطانيين عنصريون، أعتقد أن لوس أنجلوس عنصرية، وكاليفورنيا عنصرية، لكنني لا أعتقد أن البريطانيين كذلك".

وتخلى هاري وزوجته ميجان عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في أمريكا من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.

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