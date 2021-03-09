الشوري اليمني يدين الإعتداءات الإرهابية على السعودية

أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، في تصعيد خطير لا يتفق مع توجهات المجتمع الدولي للبحث عن طريق عادل للسلام في اليمن.وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الثلاثاء - أنها ترى في الهجوم الحوثي على الأراضي السعودية، والذي استهدف المدنيين الآمنين، ومنشآت مدنية في المنطقة الشرقية، ومنصات نفطية، يعكس طبيعة الجماعة الحوثية الإرهابية، وسلوكها العدواني ودمويتها التي تستمدها من قناعاتها الفكرية وتاريخ ممتد من الأعمال الإجرامية.وأضاف البيان أن هذه الأفعال التي تجاوزت كل الحدود ينبغي ألا تمر دون رد يمنع تكرارها، ويدمر آلياتها ووسائلها، مؤكدا رفض الهيئة لهذا المنحى العدواني العنيف الذي أخذت به هذه المليشيا المتمردة، والذي يمثل امتدادًا لعدوانها الغاشم المستمر على الشعب اليمني، منذ قيامها كحركة عنصرية سلالية، ارتبطت بالنظام الإيراني ورهنت نفسها لأهدافه التوسعية.وطالبت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، المجتمع الدولي بالوقوف أمام حالة الاضطراب التي أحدثها الحوثيون وإيران في اليمن منذ عقدين من الزمن تقريبًا، ونرى أن غض النظر عن الأعمال العدوانية للحوثيين ضد المملكة، وضد الشعب اليمني، والشرعية الدستورية يشجع هذه العصابات المجرمة على التمادي وارتكاب المزيد من الحماقات والأعمال الإجرامية.