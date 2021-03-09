انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء للصف الثاني الثانوي

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي، من امتحاني مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء، ضمن الفصل الدراسي الأول 2020-2021م، عبر أجهزة التابلت إلكترونيًا بلجان معقمة بالمدارس بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.وأكدت غرفة العمليات المركزية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرا إلى أنّ جميع الطلاب دخلوا اللجان الامتحانية وبدأوا الإجابة عن الأسئلة، ولا توجد أي مشكلات فى السيستم خلال الدقائق الأولى من بداية الامتحان.