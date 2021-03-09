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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سائق يعتدي على فتاة وتحمل منه سفاحًا بالسلام.. تجديد حبس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بالتعدي على فتاة والحمل منه سفاحا بالسلام، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت والدة الفتاة إنها اكتشفت حمل نجلتها بالشهر الثالث ومحاولة إجهاض نفسها، وبسؤالها أقرت بأنه "أ. م"، سائق، وأنه استدراجها داخل شقته وتعدى عليها جنسيا، وبعد اكتشافها الحمل لجأت له لمحاولة لإجباره على الزواج والاعتراف بالجنين لكنه رفض.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، من سيدة تتهم سائق بالتعدي على نجلتها والحمل منه سفاحا، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم، وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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