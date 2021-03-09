قيادات «الوفد» يتوافدون على ضريح سعد زغلول لإحياء ذكرى ثورة 1919 (صور)

توافد عدد من قيادات حزب الوفد وأعضاء بيت الأمة على ضريح سعد باشا زغلول، وذلك لإحياء الذكرى 102 لثورة 19119.وحمل المشاركون أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: «عاش الوفد ضمير الأمة»، وترأس الوفد النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد.وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى ثورة 1919 التي أسست الدولة المصرية، وزرعت الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.