الداخلية توجه قافلة طبية لخدمة مراكز الصعيد

وجهت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قافلة خدمية وإنسانية تضم كل التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم كل أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظة أسيوط استهدفت مراكز شرطة "أسيوط، الفتح، منفلوط، الغنايم، أبنوب".وقامت القافلة بتوزيع المساعدات العينية بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وتعظيمًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.