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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:49 م
ضبط حشيش
ضبط حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت التنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن؛ لضبط حائزي المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش وهاتفى محمول ومبلغ مالي بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" بالبحيرة.

وضبط كمية من مخدرى الهيروين والحشيش وهاتفى محمول ومبلغ مالى بحوزة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بأسيوط، وضبط كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وسلاح أبيض، بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالفيوم.

وتمكنت الجهود من ضبط 3232 قرص مخدر، و11 أمبول مؤثر على الحالة النفسية، هاتف محمول، مبلغ مالى، بحوزة أحد أشخاص بالدقهلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

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