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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:01 م
الصف الخامس الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي
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رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021، تصدر محركات البحث العالمي والسوشيال ميديا مؤخرا، وذلك عقب تصريحات وزارة التربية والتعليم علي انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات على عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تستعد مواقع إدارات التربية والتعليم على أعمال رفع نتائج الطلاب حتى يتمكن الطلاب من إجراء استعلام إلكتروني عن تلك النتائج فور تسجيل رقم الجلوس والرقم القومي.

رابط استخراج نتيجة الصف الخامس الابتدائي 

يذكر أن طلاب الصف الخامس الابتدائي الترم الاول تم أداء الامتحانات الخاصة المجمع متعدد التخصصات بإجمالى 30 سؤالا، جميعها اختيار من متعدد، ويجيب الطالب عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان هناك مليون و400 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية في مرحلة الصف الرابع الابتدائي.

كما أعلن وزير التربية والتعليم قبل البدء في الامتحانات بفترة وجيزة عن طريقه وشكل الامتحان الجديد وذلك نظرا لوجود ازمه صحية عالمية في مصر لتجنب المزيد منها وتقليل حدة انتشارها حيث قال أنه سيتم عقد امتحانات لكل مستويات التعليم الاساسي ولكن سيتم عمل امتحان واحد مجمع فيه اسئلة لكل المواد التي تتم إضافتها للمجموع وأن تكون نوعية الاسئلة من نوع الاختيار من متعدد، وذلك اثار قلق الطلبه واولياء الامور ايضا في تلك النوعية من الامتحانات تعد الأولى من نوعها تتم في تلك المراحل التعليمية ولكن طمأنهم الوزير قدر المستطاع وهم الان في انتظار النتائج.

رابط استخراج نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

وتقدم الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 9-3-2021، رابط استخراج نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021 من خلال الرابط التالي من هنا .

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ويأتي ذلك البحث رغبه من الطلاب واولياء الامور عقب تصريحات أكدتها التربية والتعليم على انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات على عدد كبير من محافظات الجمهورية، والذي تم تأديته فى الأسبوع الماضي على مستوى جميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

كما ننشر لكم في السطور القادمة خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021 حسبما أعلنته وزارة التربية والتعليم وذلك عن طريق الخطوات التالية: -

1 - الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

2 - اختيار ايقونة نتائج.

3 - البدء فى اختيار ايقونة الصف الخامس الابتدائي.

4 - إدخال اسم الطالب الرباعي.

5 - ادخال رقم الجلوس.

6 - الرقم القومي المسجل اعلى شهاده الميلاد.

7 - النقر على ايقونة استعلام.

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