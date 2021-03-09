أمن المنافذ يضبط 9 قضايا لتهريب بضائع والمخدرات

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة، تم ضبط 5 قضايا، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 23 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.كما تمكن رجال القطاع من ضبط وتحرير 1383 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 206 أحكام قضائية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 8 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.